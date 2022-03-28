شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا أثناء جولة بدراجته النارية الكلاسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثل العالمي جايسون موموا أثناء استمتاعه بوقته بمفرده، وعلى طريقته الخاصة، وذلك بواسطة دراجته النارية خلال جولة في منزل أحد الأصدقاء في ماليبو يوم الجمعة الماضية، حيث ظل الفنان البالغ من العمر 42 عامًا بلا قميص واستعرض الجزء العلوي من جسده الرياضى بشكل لافت للنظر.

وذكر تقرير موقع الديلي ميل أن تلك الدراجة النارية الكلاسيكية ورغم أنها من الشكل التقليدي القديم، إلا أنها تعتبر المفضلة لدي الممثل الشهير، حيث دوماً ما يظهر رغبته فى ركوبها.



جايسون موموا

وذلك بعدما كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظرAquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجاري 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.



موموا

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant".

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.