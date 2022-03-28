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بيلي إيليش تنجح في حصد لقب أغرب إطلاله كعادتها فى الأوسكار.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - نجحت المطربة العالمية بيلي إيليش، في حصد لقب الإطلالة الأغرب كعادتها لحظة وصولها للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 94 التي يقام فعالياتها حالياً على مسرح دولبي في هوليوود، والتي ارتدت فيها فستان باللون الأسود بالكامل من تصميم جوتشي، مطرز على شكل موجات كثيرة وغير متناسقة من القماش.

فستان بيلي إيليش
فستان بيلي إيليش
بيلي إيليش
بيلي إيليش

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

 

أفضل فيلم

"Belfast"

 

"CODA"

 

"Don't Look Up"

 

"Drive My Car"

 

"Dune"

 

"King Richard"

 

"Licorice Pizza"

 

"Nightmare Alley"

 

"The Power of the Dog"

 

"West Side Story"

 

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

 

 اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

 

 جودي دانش عن فيلم Belfast

 

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

 

 أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

 

 

 

 

أفضل ممثل مساعد

 كيران هايندز عن فيلم Belfast

 

 تروي كوتسور عن فيلم CODA

 

جيسي بليمنز عن فيلم  The Power of the Dog

 

 جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

 

 كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

 

 

 

 

 أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

 

"Flee"

 

"Luca"

 

"The Mitchells vs. The Machine"

 

"Raya and the Last Dragon"

 

 

 

 

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

 

"Don't Look Up"

 

"King Richard"

 

"Licorice Pizza"

 

"The Worst Person in the World"

 

COSTUME DESIGN

 

"Cruella"

 

"Cyrano"

 

"Dune"

 

"Nightmare Alley"

 

"Westside Story"

 

 

 

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

 

"Flee"

 

"The Hand of God"

 

"Lunana: A Yak in the Classroom"

 

"The Worst Person in the World"

 

 

 

 

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

 

"Encanto"

 

"Belfast"

 

"No Time to Die"

 

"Four Good Days"

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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