شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك يقدم بيلي إيليش وفينيس أوكونيل ليغنيا No Time To Die بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد النجم المصري العالمي رامي مالك على مسرح الأوسكار 2022، وذلك ليقدم إيليش وفينيس أوكونيل، حيث يشاركان في الحفل بتقديمهما أغنية No Time To Die، والذي شارك رامي مالك في بطولته.

وفي سياق متصل وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تتراوح ما بين 300 و600 دولار لكل جلسة علاج.







