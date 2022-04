شكرا لقرائتكم خبر عن ريز أحمد أول "مسلم" يفوز بالأوسكار عن فيلم The Long Goodbye.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفيلم القصير The Long Goodbye، للنجم العالمي ريز أحمد، على جائزة أفضل فيلم قصير في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، ليعد أول مسلم في تاريخ صناعة السينما العالمية يتوج بجائزة الأوسكار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي العالمية.

نال فيلم Dune جائزة الأوسكار لأفضل إنتاج ومونتاج وموسيقي تصويرية وصوت، بينما نال The Windshield Wiper جائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير ونال The Queen of Basketball جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، ونال جائزة أفضل مكياج فيلم The Eyes of Tammy Faye.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، حيث حضر عدد من النجوم واللافت للنظر هو سيطرة اللون الأسود علي أغلب الفساتين حتى الآن، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.