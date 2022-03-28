شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا مورينو حاضرة وبقوة على السجادة الحمراء بمسيرة 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت النجمة العالمية ريتا مورينو، صاحبة الـ90 عاما، ومشوار فني استمر لأكثر من سبع عقود، على احتفاء كبير من قبل الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعد ظهورها بشكل مميز في السجادة الحمراء لتصبح أكبر الحاضرين سناً في حفل الأوسكار لعام 2022.

ارتدت مورينو فستانًا أسودًا أنيقًا من Carolina Herrera بأكمام منحوتة، وزوج من الأحذية المسطحة السوداء المزينة بالكريستال وزوج من أقراط Verdura الفضية، وكانت القطعة البارزة الحقيقية هي غطاء الرأس المكسو بالريش من Moreno، مما أضفى لمسة مختلفة لها.



صاحبة التسعين عام ريتا مورينز



ريتا مورينو

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

أفضل ممثل مساعد

كيران هايندز عن فيلم Belfast

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"