شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر وماجد المهندس يحييان حفلا غنائيًا فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم رابح صقر والنجم ماجد المهندس حفلاً غنائيًا، يوم 29 مارس الشهر الجارى بعنوان " ليلة الصقور" في مدينة الملك عبد الله بجدة ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغانيهما المحببة لدى جمهورهم.



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طرح النجم السعودى، رابح صقر، ثانى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "نوع من البشر"، و الأغنية من كلمات فيصل السديرى، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدى ومكس وماستر جاسم محمد".

كما وجه النجم السعودى رابح صقر، رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "مساء الخير أنا إلى الآن ما شفت علاقة بين فنان وجمهوره مثل ما أشوف علاقتي بجمهورى أنا دائمًا فخور فيكم وأحس أنكم قطعة منى الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم، أحبكم وراح أقدم لكم كل ما يرضيكم".

وطرح مؤخرًا المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وكان ماجد المهندس طرح أغنية مؤخرًا باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.