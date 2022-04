شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dune يحصد أوسكار أفضل مونتاج وإنتاج وصوت وموسيقى تصويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال فيلم Dune جائزة الأوسكار لأفضل إنتاج ومونتاج وموسيقي تصورية وصوت، فيما نال The Long Goodbye جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، بينما نال The Windshield Wiper جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير ونال The Queen of Basketball جائزة افضل فيلم وثائقي قصير ، ونال جائزة أفضل مكياج فيلم The Eyes of Tammy Faye

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، حيث حضر عدد من النجوم واللافت للنظر هو سيطرة اللون الأسود علي أغلب الفساتين حتى الأن، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.