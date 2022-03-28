شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ويل سميث لحفل الأوسكار.. وزوجته تثير الجدل بفستان من تصميم جون قوتييه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، وصول النجم العالمي ويل سميث، المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي فى حفل الأوسكار 2022، إلى السجادة الحمراء برفقته زوجته التى أثارت الجدل بفستانها الذي ارتدته والذي ظهر وكأنه شجرة طويلة من تصميم جون بول قوتييه.

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