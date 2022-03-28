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وصول ويل سميث لحفل الأوسكار.. وزوجته تثير الجدل بفستان من تصميم جون قوتييه

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، وصول النجم العالمي ويل سميث، المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي فى حفل الأوسكار 2022، إلى السجادة الحمراء برفقته زوجته التى أثارت الجدل بفستانها الذي ارتدته والذي ظهر وكأنه شجرة طويلة من تصميم جون بول قوتييه.


ويل سميث وزوجته

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

 

أفضل فيلم

"Belfast"

 

"CODA"

 

"Don't Look Up"

 

"Drive My Car"

 

"Dune"

 

"King Richard"

 

"Licorice Pizza"

 

"Nightmare Alley"

 

"The Power of the Dog"

 

"West Side Story"

 

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

 

 اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

 

 جودي دانش عن فيلم Belfast

 

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

 

 أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

 

 

 

 

أفضل ممثل مساعد

 كيران هايندز عن فيلم Belfast

 

 تروي كوتسور عن فيلم CODA

 

جيسي بليمنز عن فيلم  The Power of the Dog

 

 جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

 

 كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

 

 

 

 

 أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

 

"Flee"

 

"Luca"

 

"The Mitchells vs. The Machine"

 

"Raya and the Last Dragon"

 

 

 

 

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

 

"Don't Look Up"

 

"King Richard"

 

"Licorice Pizza"

 

"The Worst Person in the World"

 

COSTUME DESIGN

 

"Cruella"

 

"Cyrano"

 

"Dune"

 

"Nightmare Alley"

 

"Westside Story"

 

 

 

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

 

"Flee"

 

"The Hand of God"

 

"Lunana: A Yak in the Classroom"

 

"The Worst Person in the World"

 

 

 

 

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

 

"Encanto"

 

"Belfast"

 

"No Time to Die"

 

"Four Good Days"

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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