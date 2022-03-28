تجاوزت 6 ملايين جنية.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها.. شاهد ماذا إرتدت؟ – «صور»

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 05:47 صباحاً - أصبحت النجمة ياسمين صبري، نموذجًا مُلهما للعديد من الفتيات اللاتي تهتم بأحدث صيحات الموضة، من الملابس للمجوهرات، وتنسيقهم، فضلًا عن تسريحات الشعر التي تناسب صاحبات الشعر الطويل، حتى أن إطلالاتها واحدة من اهتمامات العديد من الفتيات اللاتي يضعن الموضة بمقدمة اهتمامتهن.

وخلال الساعات الماضية، لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار لإطلالتها الجديدة، أثناء حضورها مؤتمرًا يحتفي بنجاحات المرأة العربية في لندن، وقد تم تعيينها سفيرة لمنظمة المرأة العربية هناك.

وعلّقت الفنانة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «تشرفت بمقابلة صاحبة السمو الملكي من ويسكس واللورد پيرڤس من تويد للاحتفال بنجاحات المرأة العربية».

نالت هذه الإطلالة اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت الفنانة فستانًا مزدهرًا بألوان ربيعية هادئة، ومكياج بسيط بدرجات النود الخفيفة.

سعر إطلالة ياسمين صبري

وبسبب هذا الإعجاب، تساءل الكثيرون حول سعر إطلالة ياسمين صبري في لندن، لذلك نستعرض تفاصيلها في السطور القادمة.

الفستان من تصميم العلامة التجارية الشهيرة ألبيرتا فيراتي Alberta Ferretti، وبلغ سعره إلى 2370 دولار، أي ما يُعادِل ما يقرب من 44 ألف جنيهًا مصريًا، ايضًا ارتدت الفنانة حقيبة من العلامة التجارية العالمية Dior.

مجوهرات باهظة الثمن

وكعادة ياسمين صبري في إضافة اللمسات الجمالية على فساتينها وإطلالتها المختلفة، ارتدت الفنانة مجوهرات من ماركة «cartier» الشهيرة، إذ ارتدت قلادة وأقراط مصنوعة من الألماس لفتت بهما الأنظار.

كما ارتدت «صبري» عقد من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مرصعًا بـ 18 ماسة، بلغ مجموعها 2.24 قيراطًا، و18 ماسة بلغ مجموعها 1.19 قيراطًا و314 ماسة قطع بريانت بإجمالي 17.56 قيراطًا، يصل سعره إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري.

كما ارتدت الفنانة أقراط «Reflection de Cartier» موديل كبير، من الذهب أبيض مرصع بـ 19 ماسة قطع بريانت بإجمالي 1.64 قيراط، و10 ماسات أخرى يبلغ مجموعها 2.25 قيراط، وصل سعره لـ مليون و300 ألف جنيه.

ياسمين صبري مع أسرتها في نيويورك

وخلال الفترة الأخيرة السابقة، نشرت «ياسمين» صورة جمعتها بوالدتها وعدد من أفراد أسرتها، أثناء قضائها رحلتها في نيويورك، على تطبيق «انستجرام»، ودونت عليها بالإنجليزية: «وقت رائع مع مولودنا الجديد»، وذلك في إشارة منها إلى استقبال أسرتهم لطفل جديد دون الإفصاح عن هويته.

ياسمين صبري تنشر صورة بأساور ذهب.. «لابسة 2 مليون جنيه في إيديها»

من ناحية أخرى، نشرت ياسمين صبري، صورة لها عبر خاصية «ستوري» على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بمجموعة من الأساور الذهب من أحد الماركات العالمية الشهيرة.

ووضعت ياسمين صبري عبر خاصية القصص المصورة صورة ليديها وهي ترتدي 5 أساور ذهبية من ماركة «كارتير» العالمية، وخاتم من نفس البراند.

وتساءل البعض عن الأساور التي ارتدتها ياسمين صبري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مبلغ لم يسجله من قبل، إذ تجاوز الجرام منذ أيام قيمة 1000 جنيه لأول مرة منذ عدة أعوام، وفقا لتجار المعدن الأصفر، قبل انخفاضه مجددا بشكل بسيط وعدم استقراره الأيام الأخيرة بسبب الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل “فرصة تانية“، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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