شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: 800 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية والطبية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سيمون ناصر، مسئول قطاع المكتب الفني بمؤسسة "حياة كريمة"، إن هناك 24 مؤسسة أهلية، لديها قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين من المساعدات والخدمات الطبية وغيرها، وهناك 800 ألف مستفيد بالقرى، وتم إجراء نظام موحد للمستفيدين من قبل مؤسسة "حياة كريمة" بشأن تقديم المساعدات في الفترة المقبلة.

أضافت سيمون ناصر، في لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن هناك 30 ألف متطوع لدى مؤسسة حياة كريمة بكل المحافظات، يساهمون في توصيل المساعدات لمستحقيها في الفترة المقبلة، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك، "قبل فكرة التحالف الوطني لتوحيد العمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع حياة كريمة، لدينا أعمال كبيرة في المحافظات بشأن تقديم المساعدات الغذائية".

من جانبه، قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إنه من تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2020 للمجتمع المدني، ازدادت حجم الأعمال بكل المحافظات على كافة المستويات، ولاسيما المساعدات الطبية.

وأضاف هانى عبد الفتاح، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، أن مؤسسة صناع الخير تعمل على توصيل المساعدات الغذائية للأهالي الأكثر احتياجا حتى منازلهم، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على دعم الجمعيات الأهلية في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن محتويات كرتونة رمضان تكفي الأسرة لمدة 3 أسابيع.