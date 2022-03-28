شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها والان مع تفاصيل الخبر

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام