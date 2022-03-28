الصحة: أكثر من 32 مليون مواطن جرى تحصينهم باللقاحات بجرعتين

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قرارات اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح خففت من قيود شهر رمضان مقارنة بالمواسم الماضية جاء مدعوماً بتحسن الوضع الوبائى على الأرض مع تراجع معدلات الإصابة المجتمعية والوفيات ونسب الإشغال فى المستشفيات على مدار خمسة أسابيع متتالية مما منح العليا لإدارة أزمة كورونا أريحية فى اتخاذ قرارات تخفف من القيود والإجراءات السابقة.

وأضاف فى مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON إلى أن الأمر برمته مرهون باستمرار الانخفاضات على الأرض فى معدل الإصابات ونجاحات الدولة فى زيادة معدلات التطعيم فى صفوف المواطنين.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم من نسبة 52% من الفئة المستهدفة بكامل الجرعتين البالغة نحو 60 مليون مواطن والذى لا يشمل الأعمار تحت سن خمس سنوات ويبلغ عددهم 16 مليون وهم ليسوا ضمن هذه الفئة، مشيراً إلى أن أعداد ما تم تطعيمهم بشكل كامل بجرعتين من الفئة المستهدفة يبلغ أكثر من 32 مليون و88 ألف بالإضافة إلى ما يزيد عن 43 مليون و650 ألف تم تلقيحهم بالجرعة الأولى بالإضافة إلى 1.916 مايقرب من مليونى مواطن تلقوا الجرعة التنشيطية.

وأكد أن الهدف هو الوصول بنسبة تلقيح الفئة المستهدفة إلى 70% ولازال أمامنا نسبة 20%، كاشفاً أن الوصول لهذه النسبة بات قريباً بسبب حملات طرق الأبواب، قائلاً: لو مشينا بنفس المعدلات المتسارعة الآن فى تطعيم المواطنين متوقع نصل لنسبة 70% قبل نصف العام المالي.