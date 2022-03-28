شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بـ 3 كواكب الليلة فى مشهد بديع لن يتكرر إلا بعد 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس اليوم الاثنين 28 مارس 2022 هلال القمر يمر بثلاثة كواكب الزهرة والمريخ وزحل المجتمعه سويا في نفس الجزء من السماء تزين الأفق الجنوبي الشرقي ضمن دائرة 8 درجات بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن كوكب الزهرة ألمع كوكب ويوجد بالقرب منه كوكبان اخفت ، زحل بالأسفل والمريخ إلى يمينه والقمر يضيء بحوالي 19٪ فقط ما سيجعل المنظر مذهل أقرب أن يكون من قصص الخيال العلمي مشاهد بالعين المجردة وفرصة لالتقاط الصور.

وتابعت، إضافة لذلك سيكون عطارد في نفس الجزء من السماء ولكن قريب جدًا من الشمس وغير مرصود ، وكذلك كوكب المشتري ولكن منخفضًا جدًا فوق الأفق .

زحل أكثر إشراقًا من المريخ قليلاً، المريخ بلون نحاسي محمر، وزحل برتقالي مائل للصفرة، يمكن عند استخدام المنظار تعزيز رؤية تلك الألوان ولكن ليس هناك حاجة فعلية إليه.

خلال صباح اليوم التالي ( الثلاثاء 29 مارس) ، سيكون هناك "اقتران" لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو ، سيكون الزهرة جنبًا إلى جنب مع المشتري.

وقالت، لا تفوتوا رؤية هذا الحدث الفلكي - فهذه الكواكب الثلاثة سوف تتجمع بهذا الشكل مرة أخرى بعد 18 سنة مطلع سبتمبر 2040 .