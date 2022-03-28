شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اقتراحات برغبة أمام لجان "الشيوخ" أبرزها إدراج مادة للتربية المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، على مائدتها، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة لمناقشة تعديلات قانون العمل الأهلي، واستكمال نظر مشروع قانون التأمين الموحد.

ومن بين الأدوات البرلمانية، تسيطر الاقتراحات برغبة على مائدة البرلمان حيث تنظر لجنة الطاقة اقتراحين برغبة مقدم بشأن إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم في مصر، بينما تنظر لجنة الإسكان اقتراح برغبة بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقی القرى بمصر في أعمال البناء، وآخر بشأن تحقيق المساواة بين التوابع والعزب والقرى" و "وضع ضوابط ميسرة للبناء داخل المدن والقرى"، كما تنظر اقتراحين بشأن إستحداث حي ثالث بالمحلة الكبرى وتفعيل قرار فصل مركز بشبيش عن مركز ومدينة المحلة الكبرى".

وتناقش لجنة التعليم، اقتراحا بشأن احترام الخصوصية وتنظيم استخدام مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية.

وتناقش لجنة الصحة، الاقتراح برغبة، بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية".

وتناقش اللجنة الدينية اقتراح بشأن إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر بحضور ممثلي حكومة.