"الصحة" تكشف أسباب تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية فى شهر رمضان المبارك

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قرارات اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح تخفيف قيود شهر رمضان مقارنة بالمواسم الماضية، وذلك بعد تحسن الوضع الوبائى على الأرض مع تراجع معدلات الإصابة المجتمعية والوفيات ونسب الإشغال فى المستشفيات على مدار 5 أسابيع.

لفت عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إلى أن الأمر برمته مرهون باستمرار الانخفاضات على الأرض فى معدل الاصابات ونجاحات الدولة فى زيادة معدلات التطعيم فى صفوف المواطنين.

كشف أنه تم الانتهاء من تطعيم من نسبة 52% من الفئة المستهدفة بكامل الجرعتين البالغة نحو 60 مليون مواطن والذى لا يشمل الأعمار تحت سن 5 سنوات ويبلغ عددهم 16 مليون وهم ليسوا ضمن هذه الفئة.

لفت متحدث الصحة إلى أن أعداد ماتم تطعيمهم بشكل كامل بجرعتين من الفئة المستهدفة يبلغ أكثر من 32 مليونا و88 ألف بالإضافة إلى ما يزيد عن 43 مليونا و650 ألف تم تلقيحهم بالجرعة الأولى بالإضافة إلى 1.916 ما يقرب من مليونى مواطن تلقوا الجرعة التنشيطية.