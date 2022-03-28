شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع الجانب الروسي مستمرة لإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن المفاوضات مع الجانب الروسي مستمرة لإنهاء الحرب الدائرة بين الدولتين منذ 24 فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية الليلة: "المفاوضات مستمرة وهناك إمكانية لعقد جولة جديدة في تركيا".

وأضاف: "مندهش من عدد الناس الذين خرجوا إلى الشوارع من أجل أوكرانيا، وسأستمر في التواصل مع البرلمانات الأخرى وسأجري لقاءات جديدة الأسبوع المقبل"

وتابع قائلا: سنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا، مؤكدا "القوات المسلحة الأوكرانية ستواصل الدفاع عن أرضنا".