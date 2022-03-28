مفتي الجمهورية: يجب أن نحسن استغلال شهر رمضان فى التقرب إلى الله

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، ومؤسسات الدولة، ولكل فرد مصرى، بمناسبة قدوم شهر رمضان، قائلًا: "كل عام والأمة الإسلامية بخير وعافية".

وأضاف فضيلة المفتى خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار"، أنه يجب أن نحسن استغلال شهر رمضان، فى التقرب إلى الله، مردفًا: "هنيئًا لمن استغله استغلالًا حسنًا فى التقرب إلى الله بما شرع، فرصة نغتنمها وألا تضيع، ونتمنى أن يكون حجة لنا، لا حجة علينا، وأن يكون توبة نصوح صادقة، والإقلاع عن الذنوب، والعزم على عدم العودة للذنوب والمعاصي".

وتابع: "أتمنى أن نقبل على الشهر الفضيل، بصيام حقيقى يؤدى لسلوك حميد، إذا شتمه أحد يقول إنى صائم، وأهذب نفسى، أتجاوز عن أخطاء الآخرين، ونقضى الليل فى قراءة القرآن فلنغتم الفرصة، أدعو كل المصريين ألا يضيعوا شهر رمضان.