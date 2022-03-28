شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: لم أدعو لتغيير النظام فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يدعو لتغيير النظام في روسيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألمانى، إن الأيام الصعبة قادمة على بلادنا بسبب ما يحدث في أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الألمانى قد قال فى تصريح سابق، إنه يتوسل إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يوقف الحرب فى أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.