شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الحالة الصحية الأخيرة لوالده، قائلا: "الحالة غير مطمئنة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ومافيش أى تحسن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "أخد بعض المحاليل لما راح المستشفى، وبدأ يتجاوب معانا واتكلمنا كلام بسيط، ولكن حاليا الحالة فى تدهور وربنا يشفيه، والموضوع مش واضح خالص من الحالة من الدكاترة".

وتابع: "لما نروح أنا وشقيقتى بنتكلم معاه، أقصى حاجة يهز رأسه لما نتكلم معاه".

وطالبت مي أبو زهرة، ابنه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، متابعيها بالدعاء لوالدها لمروره بحالة صحية صعبة خلال الفترة الحالية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك أدعو لبابا".