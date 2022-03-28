شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: أسعار السلع فى معارض أهلا رمضان أرخص من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان في 27 محافظة، ووصل عدد المنافذ إلى 7724 منفذا على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع الغذائية، إضافة إلى 200 قافلة متجولة تطوف القرى والنجوع البعيدة.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئولتي»، أن أسعار السلع الآن في منافذ أهلا رمضان أرخص من العام الماضي، وتوجد خصومات تصل إلى 25% في جميع أنواع السلع.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن 50 فرعا للسلاسل التجارية الكبرى تشارك في خدمة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وعاد سعر العيش إلى ما بعد الأزمة وتم توفير الدقيق للمخابز، مشيرا إلى أنه منذ تدشين معارض أهلا رمضان تراجعت جميع أسعار السلع، كما أن الدولة تشارك مع القطاع الخاص لتوفير السلع وخفض الأسعار.

وكشف علاء عز، أن الرئيس السيسي وجه مع بداية جائحة كورونا بزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع ومستودعات البترول والزيوت لتوفير السلع المختلفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين سحبوا كميات هائلة من السلع الغذائية بعد انخفاض أسعارها ولا قيود على الشراء ومصر الدولة والوحيد التي لم ينفد لديها رف واحد من السلع، لكن يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك لأن السلع متوفرة في الأسواق، ولا يوجد منفذ بدون منطقة تخزينية بها كميات كبيرة من السلع الغذائية.