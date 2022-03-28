هيئة الأرصاد الجوية: درجة الحرارة أول شهر رمضان 34 درجة مئوية

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامى لهيئة الارصاد الجوية، أن فصل الربيع سيشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة أن هناك فرقا فى درجات الحرارة الصغرى فترة الليل والعظمى بالنهار قد تصل إلى أكثر من 10 دراجات.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، مساء اليوم الأحد، أنه مع بداية شهر رمضان المبارك سترتفع درجات الحرارة. وستصل إلى 34 درجة مئوية، مؤكدة أن السبب فى ذلك انخفاض نسب الرطوبة فى الكتل الهوائية، متابعة أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية والطقس دافئ خلال فترة النهار.