شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: احتكار السلع والإضرار بالناس من الكبائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم الشرع فيمن يحتكر السلع في وقت الأزمات، قائلًا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يحتكر إلا خاطيء، وملعون من احتكر.

وأوضح فضيلة المفتي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن قضية اللعن لا تأتي إلا على محرم، ولا تأتي إلا في كبائر.

وأردف: "الإضرار بالناس في الأزمات من الأمور المحرمة، واحتكار السلع إثم عظيم، نهمس في أذن النتجار لا يصح الاحتكار ولا يجوز".

ولفت إلا أنه يمكن للدولة أن تدخل وتسعر وتجبر الناس على مسلك معين، وسلطات ولي الأمر سلطات واسعة، موضحًا أن النبي لم يسعر لأن السوق كان يعمل وقتها في منافسة شديدة، أما التسعير بدأ في عهد عمر بن الخطاب، بسبب الفساد في السوق، فاستخدم حقه كولي أمر لضبط السوق، ويمكن للدولة استخدام ما استخدمه عمر بن الخطاب لضبط السوق، حتى لا يضر المحتكرون الناس في أقواتهم.