الخليج 365: "القوى العاملة بالنواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تعجيل موعد العلاوات

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: "القوى العاملة بالنواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تعجيل موعد العلاوات.. مشروع القانون المقدم من الحكومة يشمل منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.. و"الشيوخ" يوافق على تشريع يقضى بمد مهلة توفيق أوضاع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى

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"القوى العاملة بالنواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تعجيل موعد العلاوات.. مشروع القانون المقدم من الحكومة يشمل منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.. و"الشيوخ" يوافق على تشريع يقضى بمد مهلة توفيق أوضاع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى

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