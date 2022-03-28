مجلس الوزراء: لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية ستنجح كما نجحت لجنة مكافحة الجائحة

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية بعد أزمة كورونا ستنجح كما نجحت لجنة إدارة أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: أن لجنة كورونا اتخذت 3 قرارات لم تتخذها منذ أكثر من سنتين وهى السماح بإقامة موائد الرحمن وفتح القاعات الملحقة بالمساجد الخاصة بالعزاءات والمناسبات الأخرى وإقامة الأفراح فى القاعات المغلقة وسيتم التطبيق فى 1 إبريل.

وتابع: نحن من الدول التى تعطى اللقاحات اعتبارا من 12 سنة ونحن نقف على ارض صلبة ونحن نتخذ القرارات، فيروس كورونا تراجع ولكنه لم ينتهى بشكل نهائى وهناك بعض الدول أزالت كل القيود ثم اكتشفت أنها كانت متسرعة فى اتخاذها لهذا القرار وبالتالى لم نرفع القيود الخاصة بكورونا ولن نرفع الإجراءات الاحترازية بشكل مغلق حتى لا نندم بعد ذلك والكمامة مهمة فى وسائل المواصلات.

وأكمل: أعتقد أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أسهمت فى توفير السلع بأسعار ما قبل الأزمة من خلال المنافذ التى وفرتها الدولية، لا نستطيع أن نطلب من السلاسل توفير السلع بأسعار ما قبل الأزمة لأنه ليس لدينا تسعيرة جبرية ولكن هذه السلاسل ستعدل من أسعارها عندما تجد أن المواطن وجد بديلا فى المنافذ التى توفرها الدولة وعندما تنتهى الأزمة الأوكرانية ستعاود الأسعار فى الهبوط.

وأكد أن هناك اتفاقا على استمرار المعارض لفترة إضافية وستكون السلع موجودة حتى بعد شهر رمضان وسيتم تبكير صرف العلاوات للموظفين والمعاشات 3 أشهر وهو ما يكلف الدولة حوالى 17 مليار جنيه.