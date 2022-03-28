شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح 6400 وحدة سكنية بمشروع جنة والتسجيل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان أطلقت الحجز على مشروع إسكان جنة بداية من صباح اليوم الأحد، ومن دفع جدية الحجز يستكمل الإجراءات على الموقع الإلكتروني، ضمن مشروع جنة فقط.

أضاف عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم عبر قناة dmc، أن الأسبوع الماضي وصل أعداد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية إلى 6500 فرد، ومن دفع جدية الحجز الشهر الماضي من حقه أن يستكمل الإجراءات اليوم لحجز وحدته السكنية الراغب في شرائها بمشروع جنة، "عليه أن يدخل على الموقع ليختار الوحدة التي يرغب في حجزها.

وأكمل،"هناك تسهيلات كبيرة للراغبين في الحجز إلكترونيا، حيث يتم الحجز من خلال 3 خطوات فقط، بداية من إدخال رقم حسابه والرقم السري ثم المدينة التي يحجز بها، ثم الضغط على زر الحجز، وهذا يمكن لأي أحد أن يستخدمه، ومن يواجه أي مشكلة أن يتواصل على الأرقام 1188 أو 5777 أو 5999 وسوف يجد شخص يساعده".

وتابع: "أول ما يصل الشخص رسالة باكتمال الحجز بنجاح، سوف يتم توجيهه على جهة التمويل العقاري، ليستكمل الإجراءات ويسدد 20% من ثمن الوحدة السكنية، وخلال شهر على أقصى حد يكون أكمل إجراءات التمويل العقاري ليكون جاهزا لاستلام وحدته"، مشيرا إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع جنة إلى 6400 وحدة سكنية بكل المدن، بسبب زيادة الطلب على الوحدات.