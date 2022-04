بالصور| ريا أبي راشد: "يا له من شعور رائع أن أعود للأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، على التأكيد على سعادتها بالعودة إلى حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ تُقام النسخة الرابعة والتسعين الآن بحضور كوكبة من أكبر نجوم العالم.

ونشرت ريا صورًا لها من حضور الحفل، على موقع "إنستجرام"، معلقة "يا له من شعور رائع أن أعود إلى الأوسكار".

واستقبلت السجادة الحمراء حفل الأوسكار في نسخته الـ94 عدد من أبرز نجوم العالم، بعضهم يتنافس على جوائز الحدث الفني الأهم في العالم، والبعض الآخر يحرص على ألا يفوته حضور الحفل حتى لو كان خارج المتنافسين.

وكان من أبرز الحضور حتى الممثل العالمي أندرو جارفيلد الذي ينافس في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم تك تك بوم، والمغنية الأمريكية زيندايا، الممثلة جاسيكا شاستاين، الممثلة ريجينا هول، الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت.

كما وصلت صوفيا كارسون، ديان وارين، نيكول كيدمان، ريكي تومسون.

ويتنافس على أفضل فيلم في أوسكار 2022، أفلام: CODA - King Richard - Licorice Pizza - Belfast - Don’t Look Up - Drive My Car - Dune - The Power of the Dog - West Side Story - Nightmare Alley.

ويتنافس على أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2022، الفيلم الياباني Drive My Car، الفيلم الدنماركي Flee، الفيلم الإيطالي The Hand of God، الفيلم البوتاني Lunana: A Yak in the Classroom، الفيلم النرويجي The Worst Person in the World.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.