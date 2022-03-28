كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 03:54 صباحاً - شارك الفنان المصري مقطع فيديو من مشاركته في إحياء حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة نصري وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر رامي صبري في الفيديو وهو يخاطب عريس شام الذهبي قائلا “رضوى الشربيني صاحبتها ربنا معاك ربنا معاك يا معلم”. وعلقت رامي صبري على الفيديو كاتبا: “حبيبتي يا رضوى علشان بس موضوع البلوكات ده مش جاي معايا”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رامي صبري لزوج شام الذهبي: “رضوى الشربيني صاحبتها ربنا معاك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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