كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 02:47 صباحاً - شهدت آخر حلقة من برنامج ”الدوم“، وهو برنامج لاكتشاف المواهب بإحدى الفضائيات المصرية، العديد من الأحداث والفعاليات، بحضور نجوم الفن والشخصيات السياسية، من بينهم وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، والفنانون حسين فهمي، وكريم عبد العزيز، وأصالة نصري.

وخلال الحفل الذي أقيم ليل السبت واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قام الفنان كريم عبد العزيز بتقبيل يد الفنانة أصالة على الهواء مباشرةً، بعدما غنت الأخيرة له أغنية الفنان الراحل فريد الأطرش ”يا جميل“ بعد تغيير جزء من كلماتها إلى ”يا كريم يا كريم يا كريم .. يا أبو قلب أبيض وكريم“.

كما شاركت الفنانة السورية، الفنان حسين فهمي بأغنية ”يا واد يا تقيل“، ومازحته بالقول: ”أنا قاعدة دلوقتي جنب أحلى واحد والإضاءة جت على عيونه وشفت إنها حقيقة.. معقول يا جماعة الحلاوة دي؟“.

كما قدمت أصالة أغنية ”شكرًا“، لأول مرة بجانب تقديمها لأغنية ”أنا حبك“ وسط عرض استعراضي وتفاعل كبير من الجمهور الحاضر في استوديو البرنامج.