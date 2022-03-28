“لبنان هو هو وجماله هو هو”.. لبنانيون يشيدون بكلام شمس الكويتية عن وطنهم!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 28 مارس 2022 02:47 صباحاً - حلت الفنانة شمس الكويتية صيفة على الاعلامي رودولف هلال في احدث حلقات برنامجه “المجهول” المذاع على قناة “صوت بيروت انترناشونال”.

وكان لافتا خلال اللقاء تصريحات الفنانة شمس الكويتية عن لبنان في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها منذ سنوات.

فقد قالت شمس ردا على سؤال ان كانت قد لاحظت تغيرا في لبنان “مش كثير صراحة انا جالسة اصور وانزل في سنابي تحركاتي يعني بطلع للاماكن اللي اروحلها هي هي نقس الزحمة نفس الناس”.

وتابعت “نعم في ظروف واللي ينكر هذه الظروف او يدعي غيرها يكون شخص غير واقعي لكن بأمانة لبنان هو هو جماله هو هو أصحابي هم هم ضحكتنا هي هي سالفتنا هي هي انقطعت الكهرباء عندنا كهرباء ما عندنا مازوت عندنا مازوت هي نفس الروح”.

واضافت “الروح هي الاساس ما فائدة اني احطك بأعظم مكان في العالم وانت خالي من الروح”.

وقد أشاد لبنانيون بتصريحات شمس الكويتية عن بلدهم حيث كتب احدهم “فينا نعطيها الجنسية ونسحبها من كل هالمنافقين لي عنا؟” فيما قالت اخرى “فظيع حبها للبنان وحكيها منطقي جدا”.