شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يحيى حفلا غنائيا على مسرح الزمالك الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق وسط البلد حفلا يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 مارس على مسرح الزمالك الذى يعتبر ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي "زمالك ميوزيك ويك"، والذي تنتهي فعالياته الخميس 31 مارس , ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها "قربيلى وسط البلد وأنتيكا هيلاهوب وعم مينا ومجنون، أتكلمى بإمكان شمس النهار وغيرها



فريق وسط البلد

يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.

يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.