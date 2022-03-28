شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تحافظ على بريقها على السجادة الحمراء للأوسكار برفقه زوجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت النجمة العالمية نيكول كيدمان، تحافظ على بريق ظهورها في كل المحافل العالمية، وسرعان ما خطفت الأنظار وعدسات المصورين لها لحظة وصولها للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 94 المقام حالياً على مسرح دولبي، وتواجدت برفقه زوجها كيث أوربان، ليظهر في كامل بريقهما سوياً كالعادة.

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"



كيدمان وزوجها على السجادة الحمراء



نيكول كيدمان



نيكول كيدمان وزوجها

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

أفضل ممثل مساعد

كيران هايندز عن فيلم Belfast

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"