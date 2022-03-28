شكرا لقرائتكم خبر عن جوش برولين وكاثرين بويد يظهران سويا على السجادة الحمراء للأوسكار لينفيا شائعة انفصالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم العالمي جوش برولين، وزوجته عارضة الأزياء العالمية كاثرين بويد، الأنظار إليهما على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 94، المقام فعالياته حاليا على مسرح دولبي الشهير، لينفيا شائعة انفصالهما، وارتدى جوش بدلة كلاسيكية باللون الأسود، بينما ارتدت كارثين فستان باللون الأرجواني.



جوش برولين وزوجته كاثرين

وبدأت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، حيث حضر عدد من النجوم واللافت للنظر هو سيطرة اللون الأسود علي أغلب الفساتين حتى الأن، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.