شكرا لقرائتكم خبر عن سنية سيدني نجمة فيلم King Richard تحضر بضحكتها للسجادة الحمراء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت عدسات الحضور وصول النجمة الشابة سنية سيدني، صاحبة شخصية فينوس ويليامز في فيلم King Richard، للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ94 الذي سيقام بعد قليل على مسرح دولبي، حيث ظهرت سيدني في الفيديو الذى التقط لها وهي بضحكتها المعتادة.

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد King Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

وبدأت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.



سيدني على السجادة الحمراء



سنيه سيدني

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة:

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

أفضل ممثل مساعد

كيران هايندز عن فيلم Belfast

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"