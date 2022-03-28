شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يفسد لحظة روزي بيريز على السجادة الحمراء بالضغط على فستانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم العالمي جايسون موموا، الأنظار اليه بعد ظهوره المميز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ94 المقامة حاليا على مسرح دولبي، حيث التقطت عدسات المصورين ظهوره بالبدلة الكلاسيكية والشعر الطويل كعادته.

ورصدت عدسات المصورين، الخطأ الذي وقع فيه موموا على السجادة الحمراء، بإفساده لحظة ظهور النجمة العالمي روزي بيريز التي تعود للمشاركة في الأوسكار بعد غياب استمر 28 عاماً من تشريحها لأول مرة، وسرعان ما قدم موموا اعتذاره لـ بيريز بعد ضغطه بقدميه على فستانها الأحمر.

وبدأت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، حيث حضر عدد من النجوم واللافت للنظر هو سيطرة اللون الأسود علي أغلب الفساتين حتى الأن، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ممن ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.



موموا والفستان الاحمر



موموا على السجادة الحمراء



جايسون موموا

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.