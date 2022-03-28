شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ودراما وإثارة في تريلر الفيلم الجديد Ambulance.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Universal عن التريلر الرسمي لـ فيلمها الجديد Ambulance، الذى سيصل دور العرض في 8 أبريل المقبل، بـ دور العرض حول العالم، وكشف الفيديو الترويجي الذى وصلت مدته إلى دقيقتان على مجموعة مختلفة من المشاهد التشويقية للعمل الجديد التي جمعت بين الأكشن والدراما والإثارة.

يدور فيلم Ambulance حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

فيلم Ambulance من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل.

كما يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.