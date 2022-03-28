شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت سيحيي حفل ما قبل الأوسكار بعد غياب طويل منذ حفل Astroworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، أن النجم العالمي ترافيس سكوت سيؤدي حفل ما قبل الأوسكار اليوم، بعد غياب طويل استمر لعدة أشهر منذ حادث حفله الأخير Astroworld التي راح ضحيتها العشرات من الحاضرين بسبب التدافع.

ووفقا لموقع E-ONLINE، فإن سكوت سيحيي حفله الأول اليوم قبل انطلاق الأوسكار بعد غياب استمر لعدة أشهر، في حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير المدعون للحفل الأشهر في تاريخ صناعة السينما.

وشارك هاشتاج بعنوان Oscars في قائمة الأكثر تدوينا وتعليقا خلال الساعات الأخيرة، وأصبح أسرع هاشتاج يواصل الصعود في القائمة، تزامنا مع اقتراب انطلاق الحفل المقرر لها في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويستمر الهاشتاج في الصعود بشكل ملحوظ خلال الساعات الحالية، ويحظى بالكثير من التعليقات والترشيحات والصور من قبل المغردون الذي يراهنون على ترشيحاتهم المفضلة في الفوز.