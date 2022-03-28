شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة للشاعر إسلام خليل وعصام شعبان عن الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من الشاعر إسلام خليل والمطرب عصام شعبان عبدالرحيم أغنية جديدة ترصد ظاهرة غلاء الأسعار والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تقول كلماتها:

العالم ماله ياعالم مبقاش له كبير، الحرب بين روسيا وأوكرانيا مالهاش تقدير جيرينوفسكي وبوتن وخدنها تحدى وإصرار ومفيش ولا دولة مفيش فيها أزمة أسعار، الريس عندنا ماسكتشى وعمل اجراء علشان الحرب وتأثيرها وحالة الغلاء، والبنك المركزى مسكتشى وعمل تسهيلات، نحو حوافز وفايدة عالية بشهادات، بوتن بيهدد وبيضرب ومبيهزرش جرينسكى يطلع بلماضة يقولو متقدرش، أمريكا عاوزاها حرب طويلة ملهاش ميعاد عشان الجيش الروسى يضعف والاقتصاد، العالم كله بقى بيشكى غلاء الأسعار النفط والسلع الغذائية وسعر الدولار الاخوة ان قالوا دى فرصتنا وعاملين قلبان، قال صعبان على اللى جابوهم يعنى الغلبان، جواسيس والشعب اللى نفضكو رجعكم الخن مش هيسيبكم ترجعوا تانى، يابوتن بقى كفاية وقصر بقى بنية سليمة، بلاش تكرر وحياتك كارثة هيروشيما شوف كام مليون ضاع واتشرد يمكن مايعيش جيرينوفسكي صغير مش فاهم يابوتن معلش، الناس كلها لازم تفهم يبقى في توعية والاعلام يطلع يقول ازمة عالمية.