شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأوسكار الأكثر بحثا عبر منصات السوشيال ميديا عالميا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى حفل توزيع جوائز الاوسكار 2022 في دورته الـ94، والمقرر انطلاقه بعد ساعات قليلة، على أنظار ملايين من عشاق السينما في جميع أنحاء العالم، حيث يتابع الكثيرين اللحظات الأولى والتحضيرات للحفل الأشهر في تاريخ صناعة السينما قبل انطلاقه بساعات.

وشارك هاشتاج بعنوان Oscars في قائمة الأكثر تدوينا وتعليقا، خلال الساعات الأخيرة، وأصبح أسرع هاشتاج يواصل الصعود في القائمة، تزامنا مع اقتراب انطلاق الحفل المقرر لها في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويستمر الهاشتاج في الصعود بشكل ملحوظ خلال الساعات الحالية، ويحظى بالكثير من التعليقات والترشيحات والصور من قِبَل المغردين الذي يراهنون على ترشيحاتهم المفضلة في الفوز.



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بينما ستبدأ السجادة الحمراء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل سيتم الإعلان عن الجوائز والفائزين.

ومن المقرر أن تقدم واندا سايكس وإيمي شومر وريجينا هول الحفل في مسرح دولبي في هوليوود، وسيتم تقديم جوائز الأوسكار الفخرية إلى صمويل إل جاكسون وإلين ماي وليف أولمان، بينما سيحصل داني جلوفر على جائزة جين هيرشولت الإنسانية.