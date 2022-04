أوسكار 2022.. الصور الأولى لنجوم الفن على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأ توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار في الدورة الـ94 لعام 2022.

ويتنافس على أفضل فيلم في أوسكار 2022، أفلام: CODA - King Richard - Licorice Pizza - Belfast - Don’t Look Up - Drive My Car - Dune - The Power of the Dog - West Side Story - Nightmare Alley.

ويتنافس على أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2022، الفيلم الياباني Drive My Car، الفيلم الدنماركي Flee، الفيلم الإيطالي The Hand of God، الفيلم البوتاني Lunana: A Yak in the Classroom، الفيلم النرويجي The Worst Person in the World.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.