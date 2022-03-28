حدث بالفن| فنانة تتعرض لوعكة صحية ووفاة والدة موزع وتفاصيل زيارة فان دام لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بـتعرض الفنانة أميرة هاني لوعكة صحية، ووفاة والدة الموزع الموسيقي علي فتح الله، وإقامة عزاء شقيق حميد الشاعري في ليبيا، تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة حنان ترك، وغيرها من الأخبار الفنية.

أميرة هاني تتعرض لوعكة صحية: "جسمي فقد توازنه"

تعرضت الفنانة أميرة هاني، لوعكة صحية استلزمت نقلها المستشفى.. (التفاصيل من هنا)

وفاة والدة الموزع الموسيقي علي فتح الله

أعلن الموزع الموسيقي علي فتح الله، وفاة والدته دكتورة أمنية أحمد فهمي، إثر معاناتها من أزمة صحية.. (التفاصيل من هنا)

حنان ترك: لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء

تحدثت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عن أهمية الدعاء في حياة الإنسان في آخر تدوينة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"..(التفاصيل من هنا)

خاص| ابن محمد رمضان في "المشوار".. من هو؟

هل يشارك "علي" نجل الفنان محمد رمضان، مع والده في مسلسل "المشوار"؟، سؤال تردد بقوة بسبب تشابه ملامح الطفل المرافق للفنانة دينا الشربيني، والفنان محمد رمضان في كواليس تصوير العمل.. (التفاصيل من هنا)

المستشار الإعلامي لـ فان دام يكشف لمصراوي تفاصيل زيارته لمصر

كشف وليد التلباني" المستشار الإعلامي للنجم العالمي جون كلود فان دام، تفاصيل زيارة النجم البلجيكي.. (التفاصيل من هنا)

حميد الشاعري يعلن إقامة عزاء شقيقه في ليبيا

أعلن الفنان حميد الشاعري، إقامة عزاء شقيقه "محمد" في مدينة بنغازي الليبية.. (التفاصيل من هنا)

تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، إن والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبرو زهرة، لم يخرج من غرفة العناية المركزة حتى الآن..(التفاصيل من هنا)

بدون باروكة.. صورة نادرة تجمع فريد شوقي برشدي أباظة وسامية جمال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة يظهر فيها وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، بصحبة الفنان رشدي أباظة وزوجته الفنانة سامية جمال.. (التفاصيل من هنا)

لماذا رفض مارلون براندو جائزة الأوسكار عام 1973؟

عاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، ويبث الحفل على الهواء مباشرة.. (التفاصيل من هنا)

كواليس تقديم أحمد زكي الأداء الصوتي لشخصية الزعيم جمال عبدالناصر في "أيام السادات"

تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في فيلم "أيام السادات"، كان التحدي، الذي أصر الفنان أحمد زكي، على دخوله بعد 5 سنوات، من تقديمه شخصية الزعيم جمال عبدالناصر، في فيلم "ناصر 56"..(التفاصيل من هنا)