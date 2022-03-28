سيلفي هدى المفتي وهند عبدالحليم على الجليد.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبدالحليم

ظهرت الفنانة هند عبدالحليم بصحبة زوجها، أثناء استمتاعهما بالتزحلق على الجليد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء يضاهي شعور كهذا، حتى لو كنت أكره الشتاء والطقس البارد".

بسنت صيام

الفنانة بسنت صيام، ظهرت أمام البحر، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في منتصف اللا شيء".

جيهان خليل

ظهرت الفنانة جيهان خليل، بأجواء صعيدية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سهر الصايغ

الفنانة سهر الصايغ، ظهرت بإطلالة كاجوال داخل الحديقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أستطيع أن أراك تنظر إلى جواربي".

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة سيلفي لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن إطلالة أنيقة لها مرتدية خلالها جيبة مطبوع عليها صور والدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبي الغالي، أفتقدك كثيرا".

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا، أمام الأهرامات في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أستمتع بيوم الأحد الجميل".

أحمد الفيشاوي

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، داخل الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.