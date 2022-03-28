قائمة ترشيحات أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نالت عدة أفلام مهمة ترشيحا ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94 للأوسكار عام 2022.

وفي السطور التالية نستعرض ترشيحات أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2022:

- الفيلم الياباني Drive My Car - قودي سيارتي.

- الفيلم الدنماركي Flee - فلي.

- الفيلم الإيطالي The Hand of God - يد الله.

- الفيلم البوتاني Lunana: A Yak in the Classroom - لونانا.

- الفيلم النرويجي The Worst Person in the World - أسوأ شخص في العالم.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.