قائمة ترشيحات أفضل فيلم أنيميشن في أوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 94 لعام 2022، الساعة 12.30 صباحا يوم الاثنين 28 مارس الجاري، بتوقيت مصر.

وفي السطور التالية نستعرض ترشيحات أفضل فيلم أنيميشن في أوسكار 2022:

- Encanto - إنكانتو.

- Luca - لوكا.

- Flee - فلي.

- The Mitchells vs the Machine - عائلة ميتشل في مواجهة الآلات.

- Raya and the Last Dragon - رايا وآخر تنين.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.