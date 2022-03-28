قائمة ترشيحات أفضل ممثلة في أوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يبدأ حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين لعام 2022، الساعة 12.30 صباحا يوم الاثنين 28 مارس الجاري، بتوقيت مصر.

وفي السطور التالية نستعرض ترشيحات أفضل ممثلة في أوسكار 2022:

- أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter - الابنة المفقودة.

- جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye - عيون تامي فاي.

- بينلوبي كروز عن فيلم Parallel Mothers - أمهات موازية.

- نيكول كيدمان عن فيلم Being the Ricardos - أن تكون من آل ريكاردو.

- كرستين ستيوارت عن فيلم Spencer - سبنسر.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.