قائمة ترشيحات أفضل ممثل في أوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين لعام 2022، أصبح يفصلنا عنه دقائق معدودة، حيث يبدأ الساعة 12.30 صباحا يوم الاثنين 28 مارس الجاري، بتوقيت مصر.

وفي السطور التالية نستعرض ترشيحات أفضل ممثل في أوسكار 2022:

- خافيير بارديم عن فيلم Being the Ricardos - أن تكون من آل ريكاردو.

- بيندكت كامبرباتش عن The Power of the Dog - قوة الكلب.

- أندرو جارفيلد عن tick, tick...BOOM! - تك تك بوم.

- ويل سميث عن فيلم King Richard - الملك ريتشارد.

- دنزل واشنطن عن The Tragedy of Macbeth - مأساة مكبث.

ويُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.