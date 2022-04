شكرا لقرائتكم خبر عن فانيسا هادجنز بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ 94 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع الأوسكار حضور الممثلة فانيسا هادجنز وهى ترتدي فستانًا أسود ، حيث تشارك في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 في لوس أنجلوس.

وظهرت فانيسا هادجنز بأناقة مرتدية فستانًا أسود، حيث تشارك لأول مرة كمقدمة للجوائز.

وبدأت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات، منهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه.

وحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هدايا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة لجميع الحاضرين لحفل توزيع الأوسكار، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها بالحقائب، وتبلغ الهدايا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم. كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، وعلاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تتراوح ما بين 300 و600 دولار لكل جلسة علاج.

وإليكم أبرز ترشيحات الجائزة

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

أفضل ممثل مساعد

كيران هايندز عن فيلم Belfast

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"