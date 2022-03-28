شكرا لقرائتكم خبر عن بين الحاضر والمستقبل.. 20 عاما منذ أول ترشيح لـ ويل سميث في الأوسكار "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النجم العالمي ويل سميث، الكثير من التوقعات لفوزه بجائزة أفضل ممثل في الدورة الـ94 لحفل توزيع جوائز الأوسكار، التي ستنطلق بعد قليل، عن دوره المميز في فيلم King Richard، الذي حصد الكثير من الجوائز في مشواره والتي كان آخرها جائزة الـBAFATA منذ عدة أيام.

ويعد ذلك الترشيح هو الأقرب للنجم العالمي ويل سميث صاحب الـ52 عاما في مشوار تحقيق الجائزة الأصعب في مشوار أي فنان، حيث كان الترشح الأول له عام 2002 عن فيلمه ALI الذي جسد فيه شخصية الملاكم الأسطوري محمد على.

ويل سميث عام 2001

وبين الحاضر والمستقبل ينتظر النجم صاحب لقب الأكثر تحقيقا للإيرادات في العشر سنوات الاولي من الألفية الثالثة، تحقيق لقب أفضل ممثل في حفل الاوسكار، بعد حصوله على تقييمات مرتفعة من قبل النقاد عن دوره في تجسيد شخصية والد لاعبة التنس الأسطورية سيرينا وليامز في فيلم King Richard.



ويل سميث حالياً

وشارك هاشتاج بعنوان Oscars في قائمة الأكثر تدوينا وتعليقا، خلال الساعات الأخيرة، وأصبح أسرع هاشتاج يواصل الصعود في القائمة، تزامنا مع اقتراب انطلاق الحفل المقرر لها في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

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