تكريم الأم المثالية لأصحاب الهمم وعرض فيلم "طاقة نور" بمركز الثقافة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت صباح اليوم بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، احتفالية خاصة لتكريم الأم المثالية لذوي الهمم ضمن احتفالات أعياد الأم، وذلك بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بالقاهرة برئاسة د. عز الرجال فاروق.

تضمنت الاحتفالية عروض فنية لمواهب الأطفال من ذوي الهم وتكريم المتميزين منهم، كما أدى الأطفال العديد من الفقرات الفنية أثناء الاحتفال.

وعُرض خلال اللقاء فيلم "طاقة نور" للمخرج مختار علي من إنتاج المركز القومي للسينما.

كما تم تكريم الأم المثالية لذوي الهمم السيدة فاطمة قناوي، وتكريم الأستاذة زينب حمادة تقديرا لجهودها بمركز الثقافة السينمائية كمثال للموظف المثالي الذي يحتذي به والكابتن أمل أبو الفتوح بطلة العالم في الكاراتيه.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة كأحد الأنشطة مع الجهات الخارجية بالمركز.