عمرو يوسف يهنئ كندة علوش بعيد ميلادها.. كيف ردت عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص النجم عمرو يوسف، على تقديم التهنئة لزوجته النجمة السورية كندة علوش، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر يوسف، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيبة وفرحانة وسعيدة وضحكتك اللي بتسعدني ما تفارقش وشك الحلو، حبيبتي أم حياة".

وعلّقت كندة قائلة: "أنا بحبك".

كندة علوش من مواليد 27 مارس 1982، تخرجت من قسم الدراسات المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست كذلك الأدب الفرنسي، بدأت عملها في المجال الفني كمساعدة مخرج في المسرح في عدد من الأعمال المسرحية، ومن بعدها عملت كمساعدة مخرج في السينما في فيلم "المهد" للمخرج الهولندي هافال أمين، وفيلم "حفلة صيد" للمخرج نبيل المالح، عملت بشكل مكثف في الدراما السورية حتى عام 2009 في العديد من المسلسلات منها: "الاجتياح، أشواك ناعمة، وشغف"، وعرفها الجمهور المصري لأول مرة من خلال دورها في مسلسل "أهل كايرو" عام 2010.