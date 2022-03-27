محمد لطفي ينجو من مقلب رامز جلال في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد لطفي، نجاحه في عدم الوقوع ضحية لمقلب صديقه الفنان رامز جلال من خلال برنامجه "رامز موفي ستار" والذي سيُعرض في رمضان 2022.

ونشر لطفي، صورة قديمة له مع "رامز" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "رامز أخويا وحبيبي المجنون، عرفت أزوغ منه للمرة المليون، ربنا يوفقك يا صاحبي ودايماً في نجاح ببركة الصلاة على النبي".

وطرحت قناة "mbc مصر"، أمس السبت، البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز موفي ستار" والذي سيقدمه النجم رامز جلال، عبر شاشتها في رمضان 2022.

برنامج رامز جلال في رمضان 2022 يحمل اسم "رامز موفي ستار"، ويظهر رامز في الملصق الدعائي بشعر أخضر، مرتديا قفازات سوداء وممسكا بفانوس رمضان، وبجواره إطارات سيارات وخلفه طائرة في الصحراء ودراجة نارية على ارتفاع عالي، وسيارة مكشوفة في مقدمتها جمجمة.

يُعرض برنامج "رامز موفي ستار" على قنوات: MBC مصر، MBC 1،MBC 5، إلى جانب عرضه على منصة شاهد VIP.